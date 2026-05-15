Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,49%, rispetto a -0,31% del MDAX ).





La tendenza di breve di Wacker Chemie è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```