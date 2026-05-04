Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Avanza Wacker Chemie, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Wacker Chemie. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 96,65 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 94,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 93,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```