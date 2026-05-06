Francoforte: vendite diffuse su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Si muove in perdita Wacker Chemie , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,23% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Wacker Chemie mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 94,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 90,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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