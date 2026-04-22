Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



L'andamento di Hochtief nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 464,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 459,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 456,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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