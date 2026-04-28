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Francoforte: andamento sostenuto per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Flatexdegiro
Avanza Flatexdegiro, che guadagna bene, con una variazione del 2,55%.
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