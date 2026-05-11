Francoforte: calo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni , che mostra un decremento dell'1,82%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo del colosso delle costruzioni classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 546 Euro e primo supporto individuato a 534,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 557,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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