Francoforte: rosso per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1 , che presenta una flessione del 3,06% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di Auto1 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,33. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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