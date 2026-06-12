Francoforte: scambi al rialzo per Auto1

(Teleborsa) - Avanza Auto1 , che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,11 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```