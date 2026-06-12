Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
(Teleborsa) - Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,11 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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