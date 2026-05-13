Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Ribasso per Renk , che presenta una flessione dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Renk evidenzia un declino dei corsi verso area 42,62 Euro con prima area di resistenza vista a 44,46. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 41,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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