Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Renk , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.





Il grafico a breve di Renk mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 55,61 Euro e supporto stimato a quota 54,37. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 56,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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