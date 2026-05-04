Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Renk, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.
Il grafico a breve di Renk mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 55,61 Euro e supporto stimato a quota 54,37. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 56,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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