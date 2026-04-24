Francoforte: movimento negativo per Renk
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk, che presenta una flessione del 3,27% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Renk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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