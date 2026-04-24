Francoforte: movimento negativo per Renk

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk , che presenta una flessione del 3,27% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Renk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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