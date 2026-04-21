Francoforte: andamento sostenuto per Renk
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57,93 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,73. L'equilibrata forza rialzista di Renk è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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