In evidenza D'Amico sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di D'Amico subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di D'Amico. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, D'Amico evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,625 Euro. Primo supporto a 8,295. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,095.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```