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Intesa Sanpaolo, Aucap gratuito da 39,6 milioni per Performance Share Plan 2022-25

Banche, Finanza
Intesa Sanpaolo, Aucap gratuito da 39,6 milioni per Performance Share Plan 2022-25
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha fatto sapere che in data odierna è stato eseguito un aumento di capitale sociale gratuito per un importo pari a 39.620.403,60 euro con emissione di 66.034.006 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025, basato su strumenti finanziari e destinato al Management del Gruppo, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile scorso, in parziale esecuzione della delega attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022.
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