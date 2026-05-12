Intesa Sanpaolo, Aucap gratuito da 39,6 milioni per Performance Share Plan 2022-25

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha fatto sapere che in data odierna è stato eseguito un aumento di capitale sociale gratuito per un importo pari a 39.620.403,60 euro con emissione di 66.034.006 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025, basato su strumenti finanziari e destinato al Management del Gruppo, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile scorso, in parziale esecuzione della delega attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022.

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