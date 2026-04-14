Intesa Sanpaolo, prima tranche piano incentivazione a lungo termine performance share plan 2022-2025

(Teleborsa) - Il Cda di Intesa Sanpaolo ha esercitato parzialmente la delega attribuitagli dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022 per l’attuazione dell’aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025, basato su strumenti finanziari e destinato al Management del Gruppo, approvato dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022.



Il Consiglio ha deciso di dare corso alla prima tranche dell’aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025, deliberando, in particolare, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 30

giugno 2026, per un ammontare massimo pari a 45.000.000 euro mediante emissione di massime 75.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo. Tali azioni verranno assegnate ai destinatari del piano con imputazione a capitale sociale di 0,60 euro per ogni azione da assegnare, mediante utilizzo del corrispondente importo massimo tratto dagli utili ricompresi nella Riserva Straordinaria.





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