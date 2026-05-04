Intesa Sanpaolo, nuovi piani di incentivazione a lungo termine per le persone del gruppo

(Teleborsa) - Due iniziative di incentivazione a lungo termine legate ai risultati complessivi raggiunti alla fine del nuovo Piano di Impresa 2026-2029 sono state approvate dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo di giovedì scorso 30 aprile su proposta del Consiglio di Amministrazione.



Con le Organizzazioni sindacali sono stati inoltre sottoscritti accordi relativi ai Premi Variabili di Risultato per il personale del credito e delle società assicurative del Gruppo.



I due piani sono il Leveraged Employee Co-Investment Plan (LECOIP) 2026-2029, su cui è stato raggiunto un accordo con le Organizzazioni sindacali, e il Performance Share Plan (PSP) 2026-2029, basato su azioni e rivolto al management del Gruppo. Entrambe sono state approvate a larghissima maggioranza, rispettivamente il 98,6% e il 98,44%.



Roberto Cascella, Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Come sottolinea sempre il Consigliere Delegato Carlo Messina e come ancora una volta evidenziato nel Piano di Impresa presentato a febbraio, le persone che lavorano in Intesa Sanpaolo sono l'elemento chiave per il successo del Gruppo. Con queste misure si conferma l’impegno, che ci ha visto nel ruolo di apripista, a condividere con tutte le nostre persone in maniera innovativa il valore generato dalla Banca, con una forte attenzione ai giovani, alla tutela occupazionale e alla sostenibilità. Infatti, il LECOIP rappresenta uno strumento di partecipazione diffusa che, in linea con i principi di inclusione del Gruppo, offre a tutti la possibilità di diventare azionisti del Piano di Impresa, consentendo, a ogni livello dell’organizzazione, di contribuire alla creazione di valore e di beneficiarne. Anche in questa occasione i rapporti costruttivi con le Organizzazioni sindacali, un punto fermo per la nostra Banca, hanno rivestito un ruolo determinante".

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