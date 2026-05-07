Eni avvia nuovo programma di buyback: prima tranche su 0,2% del capitale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato che, a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea del 6 maggio 2026, nei prossimi giorni sarà avviata la prima tranche del nuovo programma di acquisto di azioni proprie. La prima tranche riguarderà fino a un massimo di 5,1 milioni di azioni Eni (circa lo 0,2% del capitale sociale) con la finalità di costituire la provvista azionaria a servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028.



Come comunicato il 24 aprile in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre, Eni conferma che il programma di buyback 2026, da realizzarsi entro aprile 2027, ammonterà complessivamente a 2,8 miliardi di euro. Tale ammontare potrà essere incrementato, sulla base di eventuali aumenti del Cash Flow From Operations, fino ad un massimo complessivo di 4 miliardi di euro. A valle quindi della prima tranche saranno avviate ulteriori fasi di acquisti destinate a completare il piano di buyback complessivo previsto.

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