Londra: acquisti a mani basse su Babcock International Group

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,87%.



Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Babcock International Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,27 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,56 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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