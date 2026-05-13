Londra: su di giri Fresnillo

(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale dell'argento , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Fresnillo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 38,51 sterline. Rischio di discesa fino a 37,87 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 39,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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