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Londra: performance negativa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Fresnillo
Si muove verso il basso il leader mondiale dell'argento, con una flessione del 3,32%.
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