Londra: andamento negativo per Fresnillo

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento , con un ribasso del 2,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```