Londra: andamento negativo per Fresnillo
(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 2,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```