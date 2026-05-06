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In evidenza Fresnillo sul listino di Londra

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Fresnillo sul listino di Londra
Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%.
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