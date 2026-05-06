Milano
14:51
49.499
+1,94%
Nasdaq
5-mag
28.015
0,00%
Dow Jones
5-mag
49.298
+0,73%
Londra
14:51
10.448
+2,23%
Francoforte
14:51
24.931
+2,17%
Mercoledì 6 Maggio 2026, ore 15.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ In evidenza Fresnillo sul listino di Londra
In evidenza Fresnillo sul listino di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.50
Effervescente il
leader mondiale dell'argento
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%.
Condividi
Leggi anche
Fresnillo in discesa a Londra
Londra: movimento negativo per Fresnillo
Londra: andamento negativo per Fresnillo
Londra: performance negativa per Fresnillo
Argomenti trattati
Fresnillo
(6)
Titoli e Indici
Fresnillo
+9,21%
Altre notizie
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
Londra: allunga il passo Fresnillo
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Londra: andamento negativo per Fresnillo
Londra: movimento negativo per Fresnillo
Londra: scambi negativi per Fresnillo
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto