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Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
Avanza il leader mondiale dell'argento, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
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