Londra: scambi negativi per Fresnillo

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento , che tratta con una perdita del 3,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fresnillo evidenzia un declino dei corsi verso area 31,19 sterline con prima area di resistenza vista a 31,61. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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