Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona
(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 262,4 Euro. Primo supporto visto a 259,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 257,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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