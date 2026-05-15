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Madrid: performance negativa per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Acciona
Ribasso composto e controllato per la società elettrica spagnola, che presenta una flessione del 3,37% sui valori precedenti.
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