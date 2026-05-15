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Madrid: in calo Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Acciona
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società elettrica spagnola, con una flessione del 3,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 263,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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