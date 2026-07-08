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Apple, l'accordo con Broadcom per la produzione di chip vale oltre 30 miliardi di dollari

Finanza, Scienza e tecnologia
Apple, l'accordo con Broadcom per la produzione di chip vale oltre 30 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Apple ha fornito nuovi dettagli sul nuovo accordo pluriennale annunciato da Broadcom lunedì scorso relativo alla progettazione e alla produzione di componenti in silicio personalizzati e tecnologie di connettività wireless all'avanguardia per un'ampia gamma di prodotti del colosso di Cupertino.

Il contratto, il cui valore è stimato in oltre 30 miliardi di dollari, - si legge in una nota - prevede la produzione di oltre 15 miliardi di chip negli Stati Uniti e sosterrà centinaia di posti di lavoro in America.

Il produttore di iPhone aiuterà inoltre Broadcom ad ammodernare i suoi impianti di produzione in Colorado.

Questi investimenti rientrano nell'impegno di Apple a investire 600 miliardi di dollari nell'economia statunitense in quattro anni, a sostegno della produzione, della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo tecnologico in tutto il Paese.




(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)
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