Apple, l'accordo con Broadcom per la produzione di chip vale oltre 30 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Apple
ha fornito nuovi dettagli sul nuovo accordo pluriennale annunciato da Broadcom
lunedì scorso relativo alla progettazione e alla produzione di componenti in silicio personalizzati e tecnologie di connettività wireless all'avanguardia per un'ampia gamma di prodotti del colosso di Cupertino.
Il contratto, il cui valore è stimato in oltre 30 miliardi di dollari
, - si legge in una nota - prevede la produzione di oltre 15 miliardi di chip negli Stati Uniti
e sosterrà centinaia di posti di lavoro in America.
Il produttore di iPhone aiuterà inoltre Broadcom
ad ammodernare i suoi impianti di produzione in Colorado
.
Questi investimenti rientrano nell'impegno di Apple a investire 600 miliardi di dollari nell'economia statunitense
in quattro anni, a sostegno della produzione, della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo tecnologico in tutto il Paese.(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)