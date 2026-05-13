New York: prevalgono le vendite su Godaddy
(Teleborsa) - Scende sul mercato Godaddy, che soffre con un calo del 6,33%.
Lo scenario su base settimanale di Godaddy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Godaddy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Godaddy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 83,99 USD. Primo supporto a 80,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 78,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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