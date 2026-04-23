New York: prevalgono le vendite su Bio-Techne

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici , che soffre con un calo del 10,74%.



Lo scenario su base settimanale di Bio-Techne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 55,84 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 50,44. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 48,59 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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