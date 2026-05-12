OPA parziale CIR, le adesioni balzano al 20,4%

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 12 maggio 2026 sono state presentate 10.029.831 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 10.202.387 richieste di adesione, pari allo 20,405% sugli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata ieri 27 aprile e terminerà il 18 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 15 e 18 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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