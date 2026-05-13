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/ Piazza Affari: in forte denaro D'Amico
Piazza Affari: in forte denaro D'Amico
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 09.35
Seduta decisamente positiva per il
leader mondiale nel trasporto marittimo
, che tratta in rialzo del 3,85%.
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