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Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo
Sottotono la maison del lusso, che passa di mano con un calo del 2,64%.
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