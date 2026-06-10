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Ferragamo poco mossa nonostante aumento target price da Citi

Finanza, Consensus
Ferragamo poco mossa nonostante aumento target price da Citi
(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Piazza Affari per Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, nonostante Citigroup abbia alzato il prezzo obiettivo a 9,85 euro per azione dai precedenti 7,5 euro, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Ferragamo presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 9,37 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 9,46 e primo supporto stimato a 9,31.
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