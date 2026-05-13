Milano
15:12
49.061
+0,14%
Nasdaq
12-mag
29.065
-0,87%
Dow Jones
12-mag
49.761
+0,11%
Londra
15:12
10.268
+0,02%
Francoforte
15:12
24.083
+0,54%
Mercoledì 13 Maggio 2026, ore 15.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto utility in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 maggio 2026 - 10.00
Performance positiva per il
settore utility italiano
, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss
+0,01%
Altre notizie
Vola a Piazza Affari il comparto utility in Italia
Piazza Affari: il comparto utility in Italia mostra un andamento leggermente negativo
Si muove in ribasso il comparto utility in Italia a Piazza Affari
Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Comparto utility in Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto