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Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto utility in Italia
Performance positiva per il settore utility italiano, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente.
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