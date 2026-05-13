Roper Technologies, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda nordamericana specializzata in software industriale , che soffre con un calo del 5,20%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Roper Technologies rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Roper Technologies evidenzia un declino dei corsi verso area 302,1 USD con prima area di resistenza vista a 316,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 297,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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