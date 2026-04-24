New York: rosso per Roper Technologies

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda nordamericana specializzata in software industriale , che tratta con una perdita del 3,09%.



L'andamento di Roper Technologies nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Roper Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 361,8 USD e primo supporto individuato a 346,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 377,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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