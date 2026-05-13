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/ Vola a Piazza Affari il comparto sanitario italiano
Vola a Piazza Affari il comparto sanitario italiano
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Finanza
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Indici settoriali
13 maggio 2026 - 15.00
Si muove con il vento in poppa l'
indice delle aziende sanitarie
, che arriva a 188.827,02 punti.
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