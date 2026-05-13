Milano 15:15
49.055 +0,13%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 15:15
10.269 +0,04%
Francoforte 15:15
24.082 +0,53%

Vola a Piazza Affari il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vola a Piazza Affari il comparto sanitario italiano
Si muove con il vento in poppa l'indice delle aziende sanitarie, che arriva a 188.827,02 punti.
Condividi
```