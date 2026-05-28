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Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie continua la giornata in aumento dello 0,76%.
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