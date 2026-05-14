Milano 9:08
49.793 +0,63%
Nasdaq 13-mag
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Dow Jones 13-mag
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Londra 9:08
10.327 +0,01%
24.371 +0,97%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 1,00% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49.767, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.093. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50.441.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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