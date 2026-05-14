Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 1,00% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49.767, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.093. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50.441.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)