Milano
9:57
53.048
+0,68%
Nasdaq
18-giu
30.406
0,00%
Dow Jones
18-giu
51.565
+0,14%
Londra
9:57
10.416
+0,16%
Francoforte
9:57
25.152
+0,50%
Venerdì 19 Giugno 2026, ore 10.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,07%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,07%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.473,69 punti
In breve
,
Finanza
19 giugno 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,07%, dopo aver aperto a 8.473,69 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,25%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,66%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,22%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,48%
Argomenti trattati
Parigi
(172)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,34%
Altre notizie
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,55%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,44%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,37%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,43%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,56%
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto