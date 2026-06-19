Milano 9:57
53.048 +0,68%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:57
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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,07%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.473,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,07%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,07%, dopo aver aperto a 8.473,69 punti.
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