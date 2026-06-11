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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,48%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.200,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,48%
Parigi conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 8.200,8 punti.
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