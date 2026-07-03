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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,39%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.508,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,39%
Parigi conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 8.508,07 punti.
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