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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,54%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.385,49 punti
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24 giugno 2026 - 17.43
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