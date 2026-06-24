Milano 17:35
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Nasdaq 18:43
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Dow Jones 18:43
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,54%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.385,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,54%
Parigi conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 8.385,49 punti.
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