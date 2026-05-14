Milano 13:30
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Nasdaq 13-mag
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Dow Jones 13-mag
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Londra 13:30
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Francoforte 13:30
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,90% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 49.924,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,90% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,90% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 49.924,15 punti.
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