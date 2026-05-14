Cembre, nel primo trimestre in forte crescita ricavi e redditività

(Teleborsa) - Cembre, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazioni, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi delle vendite consolidati a 68,3 milioni di euro (+13,9% rispetto ai 60,0 milioni del Q1 2025), con la crescita trainata dall'Italia (+19,9% a 30,3 milioni) e confermata dall'estero (+9,5% a 38,0 milioni). La ripartizione geografica vede l'Italia al 44,4% delle vendite, il resto d'Europa al 45,1% e il resto del mondo al 10,5%.



I margini migliorano su tutta la linea: l'EBITDA cresce del 17,3% a 22,9 milioni (margine al 33,6% dal 32,6%), l'EBIT del 19,2% a 19,2 milioni (margine al 28,1% dal 26,9%) e l'utile netto del 17,8% a 14,0 milioni (margine al 20,5%). Il miglioramento della marginalità è sostenuto dalla riduzione dell'incidenza del costo del venduto, nonostante l'aumento del costo per servizi e del personale (+12,1% in valore assoluto per la crescita degli organici da 926 a 987 dipendenti, con incidenza in calo al 26,1%). La posizione finanziaria netta è leggermente negativa per 1,0 milioni, non includendo i 34,6 milioni di dividendi 2025 pagabili dal 20 maggio 2026.



Il trend positivo si conferma anche ad aprile: al 30 aprile i ricavi progressivi segnano +13,6% sui primi quattro mesi del 2025. L'AD Giovanni Rosani ha commentato: "I ricavi consolidati del Gruppo Cembre nei primi tre mesi del 2026 hanno raggiunto i 68,3 milioni di euro, in crescita del 13,9% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. Le vendite progressive del Gruppo nei primi quattro mesi del 2026 segnano una crescita progressiva pari al 13,6% sui primi 4 mesi del 2025, confermando il dato positivo di crescita registrato nel primo trimestre. Si stima nel 2026 una crescita del fatturato consolidato del Gruppo Cembre ed un positivo risultato economico."



Il CdA ha contestualmente deliberato l'avvio di un nuovo programma di buyback per un massimo di 850.000 azioni ordinarie (5% del capitale) e un controvalore massimo di 50 milioni di euro, della durata di 18 mesi, anche a servizio del piano di incentivazione "Premio Carlo Rosani 2025-2029". Alla data del comunicato Cembre detiene 185.041 azioni proprie (1,09% del capitale).

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