Moltiply accelera nel primo trimestre: forte crescita di ricavi ed Ebitda

(Teleborsa) - Moltiply Group
ha chiuso il trimestre al 31 marzo 2026 con ricavi
pari ad Euro 182,7 milioni, in aumento del 37,5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale incremento, spiega la società, è riconducibile alla crescita della Divisione Mavriq, che ha registrato ricavi in aumento dell’80,7%, passando da Euro 66,7 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 120,5 milioni nel primo trimestre 2026. I ricavi della Divisione Moltiply BPO&Tech hanno invece registrato una diminuzione del 6,0%, passando da Euro 66,1 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 62,1 milioni nel primo trimestre 2026.
L’EBITDA
aumenta del 45,2% nel trimestre chiuso al 31 marzo 2026, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da Euro 35,3 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 51,3 milioni nel primo trimestre 2026. Tale risultato è da attribuirsi sia alla crescita dell’EBITDA della Divisione Mavriq, in aumento del 68,8%, passando da Euro 21,2 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 35,7 milioni nel primo trimestre 2026, sia alla crescita dell’EBITDA della Divisione Moltiply BPO&Tech, in aumento del 10,0%, passando da Euro 14,1 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 15,6 milioni nel primo trimestre 2026.
Il risultato operativo
cresce del 46,3% nel trimestre chiuso al 31 marzo 2026, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da Euro 22,1 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 32,4 milioni nel primo trimestre 2026.
Il risultato netto
aumenta del 91,5% nel trimestre chiuso al 31 marzo 2026, passando da Euro 12,0 milioni nel primo trimestre 2025 ad Euro 22,9 milioni nel primo trimestre 2026.
La posizione finanziaria netta
al 31 marzo 2026 presenta un saldo negativo di Euro 427,3 milioni, rispetto ad un saldo negativo di Euro 440,8 milioni al 31 dicembre 2025.