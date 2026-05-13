Piazza Affari: risultato positivo per Cembre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.



Il trend di Cembre mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cembre , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 86,43 Euro. Primo supporto visto a 84,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 83,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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