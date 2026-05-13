Piazza Affari: risultato positivo per Cembre
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.
Il trend di Cembre mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cembre, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 86,43 Euro. Primo supporto visto a 84,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 83,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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