Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre
(Teleborsa) - Avanza il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Cembre rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 86,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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