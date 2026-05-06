Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre

(Teleborsa) - Avanza il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Cembre rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 86,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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