Francoforte: andamento rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Infineon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Tecnicamente, Infineon è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 66,14 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```